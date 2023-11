«Kennedy Center Honors» läuft am 27. Dezember

US-Fernsehen

Die frühere Gastgeberin der Sendung, Gloria Stefan, wird bereits zum dritten Mal durch den Abend führen.

CBS und das Kennedy Center gaben bekannt, dassam Mittwoch, den 27. Dezemberm um 21.00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt wird. Wie bereits angekündigt, gehören zu den Geehrten der Schauspieler und Komiker Billy Crystal, die gefeierte Sopranistin Renée Fleming, der britische Singer-Songwriter, Produzent und Mitglied der Bee Gees Barry Gibb, die Rapperin, Sängerin und Schauspielerin Queen Latifah sowie die Sängerin Dionne Warwick. Außerdem kehrt die ehemalige Kennedy Center Honoree (2017) Gloria Estefan als Gastgeberin zurück und moderiert das Special bereits zum dritten Mal.In einer starbesetzten Feier auf der Bühne des Kennedy Center Opera House am 3. Dezember werden die Preisträger des Jahres 2023 von den führenden Künstlern aus New York, Hollywood und den Kunstmetropolen der Welt geehrt und nehmen die Anerkennung und Dankbarkeit ihrer Kollegen in Form von Auftritten und Ehrungen entgegen. Mit der Veranstaltung wird auch das 50-jährige Bestehen des Hip-Hop gewürdigt.Mit den Kennedy Center Honors werden Persönlichkeiten gewürdigt und gefeiert, deren einzigartige Beiträge die Art und Weise geprägt haben, wie wir uns selbst, einander und die Welt sehen. Jeder der Preisträger hat durch die darstellenden Künste einen Einfluss auf die reiche Vielfalt des amerikanischen Lebens und der Kultur ausgeübt. Ob in der Musik, im Tanz, im Theater, in der Oper, im Film oder im Fernsehen, jeder Kennedy Center Honoree hat einen einzigartigen Platz im nationalen Bewusstsein und sein Einfluss hat ein Publikum aus allen Gesellschaftsschichten inspiriert.