«Fatal Family Feuds» startet Anfang Dezember

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Oxygen stellt herzzerreißende Morde vor.

Oxygen True Crime, die Heimat von qualitativ hochwertigen True-Crime-Programmen, untersucht, was passiert, wenn die Menschen, die verbinden, zu den Menschen werden, die spalten? Wenn Ihr innerer Kreis zu Ihrem größten Feind wird? Wenn Meinungsverschiedenheiten am Esstisch nur mit Gewalt gelöst werden können? Pünktlich zu den Feiertagen präsentiert Oxygen True Crime die neue Serie, die am Samstag, den 2. Dezember um 21 Uhr Premiere hat,«Fatal Family Feuds» taucht tief in die Ermittlungen von erschütternden Tötungsdelikten ein, die begangen wurden, als schwelende Fehden zwischen und innerhalb von Familien in Flammen aufgegangen sind. Die Serie berichtet direkt von den überlebenden Familienmitgliedern und Freunden sowie den Ermittlern, die an den Fällen gearbeitet haben, und konzentriert sich speziell auf das Motiv, die Ursache, die Eskalation und das explosive Ende jeder tödlichen Familienfehde.Die Serie beginnt mit dem 28-jährige Anson "Buzz" Clinton. Dieser lebte in seiner Jugend auf der wilden Seite, genoss das Nachtleben und versuchte sich sogar als exotischer Tänzer. Nachdem er die Liebe seines Lebens geheiratet und sich der Aufgabe gewidmet hatte, ihre Tochter wie seine eigene aufzuziehen, begrüßte Buzz die Herausforderung, erwachsen zu werden. Doch dazu wird er nie kommen, denn eines Nachts wird er auf einer dunklen, einsamen Straße erschossen. Buzz' Familie bittet die Ermittler, sich mit seinen Schwiegereltern zu befassen, die ihn nie mochten und ihn nicht für geeignet hielten, ihre Enkelin aufzuziehen. Aber die Schwiegereltern hatten ein Alibi.