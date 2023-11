NatGeo Wild holt «Widllife»

TV-News

Die Sendung wird sonntags zur Primetime ausgestrahlt.

Der Pay-TV-Sender National Geographic Wild zeigt ab Sonntag, 7. Januar 2024, um 20.15 Uhr die sechsteilige Sendung, die in den USA bereits vor drei Jahren unter dem Titel «Growing Up Animal» ausgestrahlt wurde. Jede der sechs Episoden dieser Reihe porträtiert eine Tierart und zeigt, welche Hürden die Jungtiere überwinden müssen, bevor sie sich selbstständig in der Wildnis behaupten können.Unter anderem im kanadischen Great Bear Rainforest, wo zwei Bärenjunge in einer kalten Schneehöhle das Licht der Welt erblicken. Ein Leben voller Herausforderungen beginnt für sie. Denn der Nachwuchs muss schnell lernen, sich in der unbarmherzigen Wildnis durchzuschlagen.Wildnis zurechtzufinden.Außerdem begleitet die Serie ein Seelöwenbaby auf seiner Reise durch die unendlichen Weiten des Nordpazifiks. Hier, in den Tiefen des Meeres, erstreckt sich ein gigantischer Abenteuerspielplatz - der dem jungen Seelöwen jedoch schnell zum Verhängnis werden könnte. Denn hier lauern nicht nur reißende Strömungen, sondern auch zahlreiche Fressfeinde der kleinen Meeresbewohner.