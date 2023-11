Lässt «TVOG» kurz vor Schluss nach?

Quotennews

2023 soll kein einfaches Jahr für «The Voice of Germany» bleiben. Auf den ersten Blick läuft es für die Gesangs-Show gut in der 13. Staffel. Mehr als gut, jedoch auch nicht.

Ist man beim Bällchensender und der roten Sieben nun zufrieden mit diesen Leistungen? Wir werden es hier nicht beantworten können, dennoch lassen sich erste Lehren aus der 13. Staffelziehen. Zunächst ist das Konzept der wechselnden Sender zu Beginn der Staffel für den Zuschauer eher verwirrend. An Donnerstagen lief es zumeist besser als an Freitagen, insgesamt war das Niveau etwas niedriger als in den letzten fünf Wochen, als die Show einzig bei Sat.1 lief. Von zwei Episoden vor 1,42 Millionen Zuschauern ging es zuletzt hoch auf 1,60 Millionen Zuschauer. Fürsprecher witterten bereits einen positiven Trend im Hinblick auf die anstehenden Final-Folgen.Leider weit gefehlt. Mit 1,38 Millionen Zuschauern lief es am gestrigen Freitag klar schlechter. Der Marktanteil sank um einen ganzen Prozentpunkt auf 5,7. Die Zielgruppe stabilisierte sich in den vergangenen Wochen nicht wirklich, von 0,62 Millionen Umworbenen ging es zurück auf 0,50 Millionen, nur um wieder auf 0,57 Millionen zu steigen. Gestern ging die Achterbahnfahrt weiter, es ging zurück auf 0,53 Millionen Werberelevante, der Marktanteil bleibt damit bei guten 10,8 Prozent. Wobei sich in Sachen Zielgruppen-Marktanteil ebenfalls nie so wirklich eine Basis einspielen konnte. In der Sat.1-ProSieben-Wechselphase ging es teilweise bis 14,6 Prozent hoch, aber auch bis 8,7 Prozent zurück.Viel Zeit hat «The Voice of Germany» nicht mehr, es verbleiben lediglich zwei Episoden in der 13. Staffel. Die beiden Liveshows zum Halbfinale und Finale laufen an den folgenden Freitagabenden. Bleibt nur zu hoffen, dass sich der jüngste Negativ-Trend nicht fortsetzt.