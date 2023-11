«Country Music Awards» laufen im Nachtprogramm

TV-News

Vor der Gala steht zunächst die Weihnachtsshow auf dem Programm von RTLup.

Am 8. November 2023 wurden in Nashville die 57. Annual Country Music Association Awards verliehen. Lainey Wilson setzte sich als Entertainer des Jahres durch, „Bell Bottom Country“ wurde als bestes Album ausgezeichnet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 23. Dezember 2023, ist die Show auch auf RTLup zu sehen.Die 90-minütige Gala beginnt um 00.05 Uhr. Durch die Show führt in diesem Jahr Luke Bryan. Der amerikanische Fernsehsender ABC, der die Show seit 2006 ausstrahlt, hatte diesmal rund sechs Millionen Zuschauer.Im Vorfeld läuft am Freitagabend um 23.20 Uhr. Die hochkarätig besetzte Country-Show läutet seit Jahren die besinnliche Weihnachtszeit ein. Ein Abend voller festlicher Klassiker und außergewöhnlicher musikalischer Darbietungen. Aufgezeichnet wurde die Show wie in den Vorjahren in Nashville, Tennessee.