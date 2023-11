Sky verlängert ATP- und WTA-Tour

Vermischtes

Die neue Rechte gelten bis ins Jahr 2028. Neu ist die Ausstrahlung von Frauen-Tennis.

Ab 2024 wird Sky Sport die neue Heimat des Damen- und Herrentennis sein und das ganze Jahr über die beste Live-Action von sechs Kontinenten direkt zu den Fans bringen. Der Bezahlsender Sky hat mit ATP Media, der Vermarktungsgesellschaft der ATP, und WTA Ventures, der Vermarktungsgesellschaft der WTA, neue Fünfjahrespartnerschaften geschlossen, in deren Rahmen mehr als 80 Turniere mit über 4.000 Matches auf Sky Sport verfügbar sein werden.Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Turnierserien den Fans das ganze Jahr über zur Verfügung stehen. Die Vereinbarung umfasst die exklusiven Rechte für das Vereinigte Königreich und Irland, Italien, Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie die nicht-exklusiven Rechte für Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. In beiden Tennis-Serien werden die besten Spielerinnen und Spieler der Welt gegeneinander antreten. Die Top-Spieler der Welt wie Iga Swiatek und Novak Djokovic, Rafael Nadal, Aryna Sabalenka, Jannik Sinner, Alexander Zverev und die Rückkehrer Angelique Kerber und Naomi Osaka sowie die Stars der "neuen Generation" wie Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Jack Draper und Emma Raducanu werden in allen Turnierkategorien antreten. Sky Sport wird in allen Turnierkategorien vertreten sein, einschließlich der kombinierten Masters 1000 Events in Indian Wells, Miami, Madrid, Rom und Cincinnati sowie der Nitto ATP Finals und der WTA Finals.Stephen van Rooyen, CEO Sky UK & Ireland and Group CCO, sagte: "Dies ist eine fantastische Zeit, die ATP- und WTA-Turniere in unseren Märkten auf Sky Sport zu sehen, da das Tennis in eine neue Ära eintritt, in der neue und aufregende Talente ihren Weg an die Spitze des Sports finden. Wir sind entschlossen, die beiden Turniere zusammenzubringen, um sowohl die männlichen als auch die weiblichen Stars zu fördern. Wir werden erstklassig über die 80 Events in 48 Wochen des Jahres berichten und so eine neue Heimat für Tennisfans schaffen."Charly Classen, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Durch die fantastische Vereinbarung mit der ATP und der WTA stärken wir unser werthaltiges Live-Sportangebot und untermauern unsere Position von Sky Sport Tennis als 'Must Have' für jeden Tennisfan. Auf der ATP und WTA Tour erleben wir gerade einen Generationenwechsel mit vielen neuen Persönlichkeiten. Die Fans finden es spannend, denn wir verzeichnen das erfolgreichste ATP Jahr bei Sky Sport überhaupt. Grund genug, unser Engagement auszubauen, und ab dem kommenden Jahr mehr Tennis von der ATP Tour zu zeigen als jemals zuvor. Zudem bieten wir mit der WTA auch dem Frauensport die Plattform bei Sky Sport, die er verdient und wollen zugleich von dem großen Potenzial profitieren, die insbesondere das Frauentennis bietet."