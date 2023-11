Drei neue «Born for This»-Folgen

TV-News

Das ZDF strahlt am kommenden Wochenende neue Folgen aus. Die erste Folge lief bereits im Sommer.

Die Sport-Dokumentationsreihegeht in die zweite Runde. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender ZDF zeigt die drei Folgen ab Freitag, 1. Dezember 2023, um 20 Uhr in der ZDFmediathek und auf sportsutdio.de. Für die TV-Premiere wurde kein guter Sendeplatz gefunden: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2. Dezember, laufen die Dokumentationen ab 01.20 Uhr. Einen Tag später wird um 00.30 Uhr die vierte Dokumentation ausgestrahlt. Es handelt sich um die Folgen zwei bis vier, die erste Folge wurde bereits am 15. Juli im Rahmen der Frauenfußball-Weltmeisterschaft ausgestrahlt. 1,22 Millionen Zuschauer schalteten am Samstagabend ab 21.45 Uhr ein, der Marktanteil lag bei schwachen 6,6 Prozent.Die zweite Folge spielt im April 2023, als sich die DFB-Elf zu einem längeren WM-Vorbereitungslehrgang traf. Hier macht sich die Doppelbelastung einiger Spielerinnen bemerkbar, die den Spagat zwischen der Nationalmannschaft und ihrem Verein meistern müssen. Vier Tage später, am 11. April 2023, folgte eine 1:2-Pleite gegen Brasilien. In der 60-minütigen Dokumentation wird auch der Auswahlprozess für den endgültigen WM-Kader im Trainingslager in Herzogenaurach im vergangenen Juni und Juli begleitet. Mit einem knappen Sieg gegen Vietnam und einer knappen Niederlage gegen Sambia konnte sich das DFB-Team dort nicht das nötige Selbstvertrauen für die bevorstehende Weltmeisterschaft holen.Wie das DFB-Team zur Weltmeisterschaft nach Australien aufbrach, schildert Folge 3. Eine selbstbewusste Vorbereitung auf das Turnier war nach der Niederlage gegen Sambia und der Zeitverschiebung schwierig. Das erste Gruppenspiel gegen Marokko wurde aber gewonnen. Im Training erlitten zwei Spielerinnen Verletzungen, die den Erfolg trübten.Mit der Nachbesprechung des zweiten WM-Gruppenspiels gegen Kolumbien beginnt die vierte Folge. Nach der 1:2-Niederlage gegen die Südamerikanerinnen war das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea bereits das erste K.O.-Spiel. Das Unentschieden bedeutete das WM-Aus. Auf der Suche nach den Gründen für das unerwartete Ausscheiden begleitet die letzte Folge die Spielerinnen und den Bundestrainer auf unterschiedliche Weise.