HGTV zeigt «Pamela Anderson: Zurück ins Paradies»

Die ehemalige «Baywatch»-Darstellerin kümmert sich in der Fernsehsendung um ihren Garten.

Ab Sonntag, 3. Dezember 2023, strahlt HGTV die zweite Staffel vonaus. Die neuen Folgen laufen immer um 20.15 Uhr, die erste Geschichte ist vorab beim Streamingdienst discovery+ zu sehen. Für die Produktion kehrte Anderson an die Küste von Vancouver Island zurück, wo sie aufgewachsen ist.Da sie bei der Renovierung des alten Anwesens ihrer Großeltern mit großen Herausforderungen und Konflikten mit dem Designteam zu kämpfen hatte, will die Kultblondine beim Rest des Anwesens alles selbst entscheiden. Kein Designteam, nur sie und ihre beiden Söhne Brandon und Dylan, mit denen sie einen Deal ausgehandelt hat: Pamela hilft ihnen, ihr Haus in L.A. zu renovieren - dafür müssen die beiden Jungs auf dem Familienanwesen selbst mit anpacken. Das ist eine Menge Arbeit für die beiden Jungs. Wird sie es dieses Mal schaffen, ihren Traum vom Paradies auf eigene Faust zu verwirklichen?„Auf meine Jungs bin ich am meisten stolz und sie sind mein Paradies“, so Pamela. „Und während ich mein Leben renoviere und diese Immobilie renoviere, habe ich auch einen Blick auf meine eigene Geschichte geworfen, konnte mich ihr stellen und sie annehmen.“