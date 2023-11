Brasiliens «Love is Blind» geht weiter

International

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen wird auf Netflix eine weitere Sonderfolge ausgestrahlt. Eine vierte Staffel ist bestätigt.

Mit dem Specialwird Netflix das Jahresende noch heißer machen. In der Special-Episode werden die berühmtesten Auseinandersetzungen und Konflikte der Show noch einmal aufgegriffen. Das Special zeigt die Hauptkandidaten der ersten drei Staffeln von «Love is Blind: Brazil», die über ihr Leben nach dem Experiment reflektieren und dem Publikum zeigen, was sich nach dem "Ja" (oder "Nein") verändert hat.Unter der Regie von Cassia Dian wird die Serie ab dem 20. Dezember auf Netflix zu sehen sein. Und als ob all die Romantik - oder das große Drama - noch nicht genug wäre, hat Netflix auch eine neue Staffel der ursprünglichen Reality-Show bestätigt, die 2024 Premiere feiern soll.In der neuen Staffel stehen Singles im Mittelpunkt: Die vierte Runde von «Love is Blind: Brazil» gibt Menschen eine zweite Chance, die bereits alles gegeben haben, um zu heiraten, nur damit es nicht klappt. Die Teilnehmer der neuen Staffel sind geschieden, getrennt oder haben ihre Verlobung gelöst. Sie alle haben den Mut, der Liebe noch einmal eine Chance zu geben.