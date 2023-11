«Natalia Grace» geht weiter

US-Fernsehen

ID hat jetzt mit Natalia Barnett gesprochen. Sechs neue Folgen sind angekündigt.

Investigation Discovery, der führende Sender für wahre Verbrechen, kündigte heute ein neues Kapitel in der verdrehten Familiensaga von Natalia Grace Barnett an:, das am Montag, den 1. Januar, Premiere haben wird. Die neue Reihe setzt dort an, wo das schockierende Finale von «The Curious Case of Natalia Grace» aufgehört hat und taucht kopfüber in die Fragen, Kontroversen und Geheimnisse ein, die in der ersten Folge aufgedeckt wurden, aber dieses Mal teilt Natalia ihre Seite der Geschichte. Die sechsteilige Doku-Serie wird auch ein ausführliches, emotionales Gespräch zwischen Natalia und Adoptivvater Michael Barnett zeigen, bei dem sich die beiden zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen und sich mit den Anschuldigungen auseinandersetzen, die in beide Richtungen laut geworden sind."Als «The Curious Case of Natalia Grace» Anfang des Jahres seine Premiere feierte, waren die Zuschauer unersättlich von dieser verdrehten, verwirrenden Saga gefesselt, was sie zu einer der meistgesehenen neuen Serien von ID im Kabel und Streaming machte. Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende und es ist klar, dass unsere Zuschauer noch viele Fragen haben, die sie beantwortet haben wollen. «Natalia Speaks» ist unsere Antwort auf diese Nachfrage und bietet Natalias Perspektive auf dieses seltsame Geheimnis", sagte Jason Sarlanis, Präsident, Turner Networks, ID & HLN, Linear und Streaming, Warner Bros. Discovery.Die neue Dokumentationsreihe bietet einen exklusiven Zugang zu Natalia Grace Barnett, die ihre Geschichte erzählt und sich mit den Anschuldigungen ihrer ehemaligen Adoptiveltern Michael und Kristine Barnett auseinandersetzt. Im Laufe von sechs Teilen zeichnet «Natalia Speaks» ihre Adoptionsgeschichte und die Anschuldigungen der Barnetts aus Natalias Perspektive nach und gibt einen Einblick in das, was wirklich hinter verschlossenen Türen im Haus der Barnetts vor sich ging und wie viel Wahres an ihrer Behauptung dran ist, dass Natalia kein 6-jähriges ukrainisches Waisenkind mit einer seltenen genetischen Störung war, sondern eine mordlüsterne Erwachsene, die ihnen und ihren Kindern schaden wollte. Die Sendung zeigt auch bisher unveröffentlichtes Beweismaterial und Filmmaterial sowie neue Theorien und Aussagen von einer Reihe von Stimmen, darunter die pensionierten FBI-Agenten, die ursprünglich Natalias Fall untersuchten, genetische Experten, die helfen, Natalias wahres Alter zu bestimmen, und die stellvertretende Staatsanwältin Jackie Starbuck aus Tippecanoe County, die Michael in seinem Prozess im Oktober 2022 verfolgte.