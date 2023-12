Filme des Grauens

Das Mastermind von «The Office» hat sich mit dieser Netflix-Komödie einen Schuss in den Ofen erlaubt.

Der Spielfilmaus dem Jahr 2016 beginnt mit dem Radiomoderator Frank Bonneville (gespielt von Eric Bana), der seinen Job bei einem New Yorker Radiosender aufs Spiel setzt, weil er seinem Chef arrogant die Stirn bietet. Sein Tontechniker Ian Finch (gespielt von Ricky Gervais) ist eher schüchtern und unsicher. Das Leben der beiden nimmt eine dramatische Wendung, als sie nach Ecuador geschickt werden, um vor Ort über einen aufkommenden Bürgerkrieg zu berichten. Frank, der in Geldnot ist, beschließt, zusammen mit Ian den Auftrag zu manipulieren. Anstatt tatsächlich nach Ecuador zu reisen, täuschen sie ihre Anwesenheit vor, indem sie ihre Reportagen vom Komfort eines nahe gelegenen New Yorker Restaurants aus machen.Die Situation gerät außer Kontrolle, als die beiden vorgeben, verschwunden zu sein. Die Welt erfährt von ihrer angeblichen Entführung und ihre Geschichte wird international aufgegriffen. Frank und Ian finden sich in einer Situation wieder, in der sie ihre Lügen aufrechterhalten und sich mit den Konsequenzen ihrer eigenen Täuschung auseinandersetzen müssen. Währenddessen spitzt sich die Lage in Ecuador zu, und die beiden werden ungewollt zu Schlüsselfiguren in einem geopolitischen Drama. Sie bekommen es mit Entführern, der US-Regierung und einem korrupten Polizisten zu tun. Inmitten der Turbulenzen versuchen sie verzweifelt, ihre Story am Laufen zu halten und gleichzeitig den sich zuspitzenden Konflikten zu entkommen.Die Kritiken zu «Special Correspondents» waren überwiegend negativ. Die Schwächen des Films lagen in verschiedenen Bereichen, u.a. im Drehbuch, in der Charakterentwicklung und darin, dass die Handlung nicht zu überzeugen vermochte. Es wurde bemängelt, dass der Film trotz seiner vielversprechenden Prämisse nicht die nötige Tiefe oder Komik aufweise. Die Komödie wurde als uninspiriert und oft gezwungen empfunden, ohne dass die humoristischen Elemente das Niveau früherer Arbeiten von Gervais erreichen konnten. Die Charaktere wurden als oberflächlich und unsympathisch beschrieben, was es schwer machte, sich mit ihren Handlungen und Schicksalen zu identifizieren.Mit «Special Correspondents» konnte Ricky Gervais, der als Schauspieler, Komiker und Schöpfer erfolgreicher Fernsehserien wie «The Office» bekannt ist, nicht den gleichen Erfolg erzielen. Einige Kritiker bemängelten, dass es dem Film an Originalität und einem durchdachten Drehbuch mangele, was zu einem unzureichenden Gesamtergebnis führte.Da der Film von Netflix produziert und auf der Plattform veröffentlicht wurde, gab es keine wirkliche Erfolgsmessung. «Special Correspondents» wird oft als die Enttäuschung in Ricky Gervais' Filmkarriere bezeichnet. Kritiken und allgemeine Reaktionen deuten darauf hin, dass es dem Film an Substanz, Humor und einer überzeugenden Inszenierung fehlte. Für Fans von Gervais mag der Film dennoch einige unterhaltsame Elemente bieten, insgesamt wird er jedoch als einer seiner weniger gelungenen Filme angesehen.