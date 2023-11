filmpool dreht neuen «Polizeiruf 110»

TV-News

Seit dem 14. November wird der Film von Lucas Thiem in Magdeburg gedreht.

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat einen neuen Spielfilm desaus Magdeburg in Auftrag gegeben. Zora Holtfreter schrieb die erste Fassung, die Lucas Thiem neu inszenierte. Der österreichische Regisseur Umut Dağ, der bereits die Serie «Vienna Blood» inszenierte, wird „Widerfahrnis“ inszenieren. Der 20. Fall wird seit 14. November 2023 gedreht, ein weiterer Kriminalfall ist bereits fertiggestellt und wartet auf die Ausstrahlung.Die Firma filmpool fiction unter der Leitung von Produzentin Iris Kiefer und Producerin Susanne Enk realisiert den «Polizeiruf 110». Im Mittelpunkt der Dreharbeiten stehen Claudia Michelsen als Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch und Pablo Grant als Kriminaloberkommissar Günther Márquez. In weiteren Rollen sind zu sehen. Martina Ebm, Soraya Maria Efe und Iza Kala.Doreen Brasch wird zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein junger Kollege vor Ort stellt bereits den Tod des weiblichen Opfers fest. Aber die Frau (Mareike Sedl) lebt noch. Schwer verletzt und unterkühlt wird sie ins Krankenhaus eingeliefert. Doch niemand weiß, wer sie ist. Nur ihr Vorname ist bekannt: Sarah. Auch Sarahs Mitbewohnerin Berna (Rona Özkan) weiß kaum etwas über sie. Sarah ist plötzlich in Magdeburg aufgetaucht. Für weitere Ermittlungen wegen eines Verkehrsdelikts sieht Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler) keine Veranlassung. Das Rätsel um die Unbekannte lässt Doreen Brasch jedoch nicht los. War vielleicht alles nur ein Unfall? Irgendetwas muss Sarah in Magdeburg gewollt haben. Braschs Ermittlungen führen sie zu dem Architekten René Tamm (Stephan Kampwirth), von dem Sarah unzählige Fotos auf ihrem Handy hatte.