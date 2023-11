ZDF räumt mit «Bergretter» & Co. ab

Quotennews

Bereits am Vorabend wurden mehr als 3,7 Millionen Menschen erreicht.

Die Mainzer Fernsehstation startete mitin seinen Krimiabend. Von der Serie lief die Episode „Alte Schulden“, in der Sibylle Beyer in einem vorbeifahrenden Wagen eine Frau entdeckte, die das „Signal for Help“-Handzeichen machte. Die von Ralf Ruland verfasste und Tanja Roitzheim umgesetzte Folge sahen 3,80 Millionen Zuschauer und führte zu einem Marktanteil von 20,9 Prozent. Unter den jungen Zuschauenden befanden sich 0,15 Millionen, die zu mauen 4,8 Prozent Marktanteil führten.Beikam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Was zunächst wie ein Routinefall aussah, entwickelte sich allerdings dann zu einem Familiendrama. „Funkstille“ sicherte sich 3,73 Millionen Zuschauer, das Werk von Ischta Lehmann und Stefan Puntigam verbuchte einen Marktanteil von 15,4 Prozent. Die Regiearbeit von Kirsten Laser sicherte sich 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man auf schlechte vier Prozent Marktanteil kam.In der vergangenen Woche startete die neue Staffel von, 5,07 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Premiere. Die zweite Geschichte mit dem Titel „Bruderliebe“, in der Trachtenmode-Unternehmer Theresa und Xaver ihr erstes Kind erwarteten. Als jedoch die Nachricht offenbart wurde, dass Xavers Bruder der leibliche Vater ist, war die Idylle dahin. 5,03 Millionen Zuschauer sahen die zweite Folge, die auf 18,8 Prozent Marktanteil kam. Unter den jungen Menschen befanden sich 0,41 Millionen, die das Format mit Sebastian Ströbel und Luise Bähr sahen. Das Buch von Arndt Stepper, Christian Rousseau und Jens Urban sicherte 7,4 Prozent Marktanteil. Bettina Braun verfilmte das Drehbuch.