Primetime-Check

Wie schlug sich der «Usedom-Krimi» im Ersten? Punktete die Rückkehr von «Das 1% Quiz» in Sat.1?

Katrin Sass undschnappten sich am Donnerstag die Pole-Position. „Schlepper“ fuhr 5,73 Millionen Zuschauer ein und konnte 21,4 Prozent Marktanteil vorweisen, bei den jungen Menschen standen 6,9 Prozent auf der Uhr. Mitundwaren 2,93 und 1,98 Millionen dabei, die Sendungen sicherten sich 13,0 und 11,2 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum generierte Das Erste 6,5 sowie 7,6 Prozent.lockten 5,03 Millionen Zuschauer ins ZDF, die Fernsehstation fuhr 18,8 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Dasundbekamen 3,90 und 2,40 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 17,0 und 14,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,4 und 5,2 Prozent ermittelt. Dasundbekamen 1,74 und 1,41 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe ermittelte Sat.1 10,6 und 13,4 Prozent.Das Paris-Special vonsahen 2,41 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 14,4 Prozent Marktanteil ein. 1,53 Millionen Menschen sahen, die Sendung erreichte 10,2 Prozent in der Zielgruppe. 0,83 Millionen Menschen sahen bei ProSieben, das bei den Werberelevanten auf 7,7 Prozent kam. Die Showlockte 0,23 und 0,14 Millionen an, die Sendungen kamen auf furchtbare 3,9 und 2,0 Prozent Marktanteil.Zwei-Ausgaben aus Frankfurt am Main sicherten sich 0,52 und 0,51 Millionen, RTLZWEI fuhr 3,8 und 5,0 Prozent Marktanteil ein. VOX setzte auf die Spielfilme(1,05 Millionen) und(0,76 Millionen), die 7,8 und 11,1 Prozent in der Zielgruppe holten.verbuchte bei Kabel Eins 0,62 Millionen und generierte 5,7 Prozent Marktanteil.