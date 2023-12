Podstars

Nach Ken Jebsen und Rainer Winkler beschäftigt sich Khesrau Behroz sich mit dem Weltmeister von 2014.

Mesut Özil galt als Ausnahmetalent und war lange der Star der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Er wurde umjubelt, verehrt und sprichwörtlich in den Himmel gehoben. Sein kometenhafter Aufstieg beeindruckte viele, und quasi das ganze Land feierte den Nachkommen türkischer Gastarbeiter als Paradebeispiel für eine gelungene Integration. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Heute schlagen dem Weltmeister von 2014 hierzulande Spott, Häme und teilweise sogar Hass entgegen. Das fing schon 2018 an, als er sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan ablichten ließ. Die Reaktionen der Medien und der Öffentlichkeit waren so massiv, dass Özil keine andere Möglichkeit sah, als von der deutschen Nationalelf zurückzutreten. Mittlerweile hat er auch Deutschland längst den Rücken gekehrt. Der Podcasterzählt die Geschichte des einstigen Star-Kickers von den Anfängen in Gelsenkirchen bis zu seinem neuen Leben in der Türkei und seinen guten Verbindungen zum türkischen Präsidenten. Wie konnte es zu dem abrupten Fall des einstigen Genies kommen? Und was hat es mit seinem Tattoo der rechtsextremen Grauen Wölfe auf sich, mit dem sich Özil im Sommer 2023 sehen ließ?Der achtteilige Storytelling-Podcast startete am 9. November 2023, die einzelnen Episoden haben jeweils eine Länge zwischen 30 und 40 Minuten. Gastgeber ist Khesrau Behroz, ein deutscher Journalist und Podcaster, der 1987 in Kabul (Afghanistan) geboren wurde. Der studierte Kommunikations- und Literaturwissenschaftler erhielt in der Vergangenheit bereits zahlreiche Auszeichnungen: unter anderem den Deutscher Reporter:innenpreis und den Preis für Popkultur (beide im Jahr 2021), den Grimme Online-Award und den Deutschen Podcastpreis (beide 2022).Einem breiten Publikum wurde er vor allem durch «Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord?» bekannt. In der Staffel ging es um den bekannten Webvideoproduzenten und Livestreamer Rainer Winkler ("Drachenlord") und das Thema Cyber Mobbing. Behroz betont, dass in «SchwarzRotGold: Mesut Özil zu Gast bei Freunden» von einem Deutschen mit türkischen Wurzeln erzählt wird, aber auch von "einem zwischen den Stühlen", der immer wieder von seinem Stuhl verdrängt wird. Er will wissen, was Özil eigentlich dazu getrieben hat, sein Geburtsland zu verlassen, was seit den einstigen glanzvollen Zeiten als Elitekicker geschehen ist und wann Menschen mit Migrationshintergrund bei uns in Deutschland wirklich dazugehören.Die erste Folge trägt den Namen "Der will doch nur spielen" und handelt von den Anfängen auf einem Bolzplatz und der späteren schwierigen Frage, entscheidet er sich für die deutsche oder die türkische Staatsbürgerschaft. Ein spannender Auftakt, der in Folgen wie "Más Integración", "Staatsfreund Nr. 1" und "Passdeutsch" seine Fortsetzung findet. Ein Podcast nicht nur für Fußballfans!