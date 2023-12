Nitro setzt auf «Edgar Wallace»

TV-News

Im Tagesprogramm laufen unzählige Folgen von «Die Munsters».

Der Unterhaltungssender Nitro hat für das Weihnachtsfest „schwarzweiße Weihnachten“ geplant. Los geht es an Heiligabend um 05.15 Uhr mit der Serie, die wegen ihrer Andersartigkeit Transsylvanien verlassen haben. Die ersten 14 Episoden der Serie, die im Jahr 1964 produziert wurden, laufen bis 11.30 Uhr. Im Anschluss wiederholt man – wie auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag – die Krimireihevon 1939. Jeden Tag stehen zwei Folgen auf dem Programm.An Heiligabend stehen ab 15.25 Uhr dann zahlreichen-Spielfilme auf dem Programm. Los geht’s mit «Das Rätsel der roten Orchidee», ehe um 16.50 Uhr «Das Verrätertor» auf dem Programm steht. «Der unheimliche Mönch» folgt um 18.30 Uhr, um 20.15 Uhr zeigt Nitro «Der Fälscher von London», dann kommt noch «Die Gruft mit dem Rätselschloss».Am ersten Weihnachtsfeiertag wiederholt man ab 15.05 Uhr «Der unheimliche Mönch», «Die Gruft mit dem Rätselschloss» und «Der Fälscher von London», ehe ab 20.15 Uhr «Das Gasthaus an der Themse» programmiert wird. Zwischen 22.05 Uhr steht «Der schwarze Abt» auf dem Programm, ehe «Das Verrätertor» noch einmal läuft. Tags darauf gibt es in der Primetime «Die seltsame Gräfin» zu sehen, die um 23.45 Uhr wiederholt wird. «Zimmer 13» läuft zwischen den zwei Ausstrahlungen. Am Vorabend laufen «Der rote Kreis», «Das Gasthaus an der Themse» und «Der schwarze Abt».