Union Berlin startet eigenen Sender bei Pluto TV

TV-News

Union Berlin TV ist kostenlos beim Streamingdienst von Paramount Global abrufbar. Zu sehen gibt es Bundesliga- und DFB-Pokal-Spiele im Re-Live sowie zahlreiche Dokumentationen.

Der kostenlose und werbefinanzierte Streamingdienst von Paramount Global, Pluto TV , hat seit dem gestrigen Freitag, 1. Dezember, einen neuen Sender gestartet, der sich ganz mit dem Bundesligisten 1. FC Union Berlin verschreibt. Der kriselnde Hauptstadt-Klub, der Trikotwerbung von Paramount+ trägt, gastiert heute Nachmittag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München.Das Spiel wird es auf dem neuen Channel Union Berlin TV zwar nicht live zu sehen geben, Fans des Vereins haben aber die Möglichkeit alle Spiele der Bundesliga und des DFB-Pokals im Relive anzuschauen. Dazu gibt es die besten Szenen der UEFA Champions League. Ergänzt werden die Highlights aus dem Stadion mit exklusiven Interviews und Einblicken rund um den Verein und seine Mannschaften.Unter anderem gibt es die Dokumentationaus dem Jahr 2019, die die Spieler beim Aufstieg in die erste Bundesliga begleitet. Außerdem sendet Pluto TV . Die Doku aus dem Jahr 2020 begleitet den Verein bei seinem ersten Jahr in der Bundesliga. Darüber hinaus gibt es den Filmüber die erste europäische Reise in der UEFA Conference League im Jahr 2021 sowie den Abschiedsfilm, der 2023 zum Abschied des Cheftrainers produziert wurde.