History zeigt «UnBelievable»

TV-News

Die Fernsehshow aus den Vereinigten Staaten kommt im April auch in Deutschland.

«Ghostbusters»-Star Dan Aykroyd ist ab April 2023 in der neuen Fernsehshowbeim deutschsprachigen History Channel zu sehen. Nun begibt sich der 71-jährige Film- und TV-Star auf die Spuren unglaublicher Phänomene. In dem Format geht es um Geschichten, die so bizarr, skurril oder mysteriös sind, dass man sie für Legenden oder Märchen halten könnte.Doch Aykroyd zeigt in dem neuen Doku-Format, dass sie wahr sind. Die internationale TV-Premiere fand am Freitag in den USA statt, und schon jetzt steht fest, dass die zehnteilige Reihe auch in den deutschsprachigen Raum kommen wird: The History Channel zeigt sie voraussichtlich im April 2024 als exklusive deutsche TV-Premiere.„Alle lieben Geschichten, die sich jeder Logik entziehen. In diesem Format werden wir einige der unglaublichsten Storys vorstellen, die es je gab und die dennoch wahr sind“, so Dan Aykroyd. Von der Melassekatastrophe in Boston im Jahr 1919, als eine bis zu neun Meter hohe Sirupflut ein ganzes Viertel zerstörte, über die tödliche Tanzwut von 1518 bis hin zu einer Armee von Fledermäusen, die Japan angreifen sollte, einem kopflosen Huhn, das über ein Jahr lang weiterlebte, und einem Mann, der sieben Mal einen Blitzschlag überstand. Jede der zehn einstündigen Episoden ermöglicht den Einblick in eine Art Kuriositätenkabinett und widmet sich einem übergreifenden Thema, beispielsweise bizarren Todesfällen, seltsamen Orten, Übermenschen, außergewöhnlichen Erfindungen oder ungewöhnlichen Ritualen.