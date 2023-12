«The Masked Singer» muss sich hinter RTL einordnen

Quotennews

Auch wenn die Quoten auf dem Niveau der Vorwoche gehalten werden konnten, war das Publikum gestern ein ganzes Stück kleiner.



In der zweiten Folge der neuen Staffel vonwurde der Feuerlöscher demaskiert. Unter dem Kostüm kam Model und Moderatorin Eva Padberg zum Vorschein. Gestern gingen somit noch die Eisprinzessin, der Kiwi, der Lulatsch, der Mustang, Klaus Claus, der Troll und die Marsmaus ins Rennen. Das Rateteam bestehend aus Ruth Moschner und Alvaro Soler erhielt am gestrigen Abend Unterstützung von Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss.In der Vorwoche landeten die 1,70 Millionen Fernsehenden bei einem herausragenden Marktanteil von 6,7 Prozent. Die 0,73 Millionen Jüngeren sicherten sich eine hohe Quote von 13,0 Prozent. Mit 1,57 Millionen Interessenten setzte sich der Abwärtstrend fort. Der Marktanteil stagnierte jedoch beim Vorwochenwert von 6,7 Prozent. Auch den verbleibenden 0,65 Millionen Umworbenen gelang eine Steigerung auf starke 13,0 Prozent. Insgesamt musste man sich jedoch sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe knapp hinter der «Disney»-Show bei RTL einordnen.Weiter ging es ab 23.40 Uhr mit, wo der demaskierte Star sich direkt dem ersten Interview stellte. Gestern war dies die Marsmaus, unter welcher sich Jenke von Wilmsdorff verbarg. In der ersten Folge saß dieser noch in der Jury, was auch erklärt, dass die Maske an diesem Tag nicht antrat. Mit 0,85 Millionen Neugierigen waren weiterhin 5,9 Prozent Marktanteil möglich. Auch bei den 0,36 Millionen Werberelevanten wurden überzeugende 10,4 Prozent gemessen.