Deutschlandpremiere für «Rapa»

TV-News

ProSiebenSat.1 hat sich die spanische Krimiserie gesichert.

Ab Montag, den 18. Dezember 2023, strahlt der Fernsehsender Sat.1 Emotions die Serieaus. Die sechs Folgen werden in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr versendet. Die Serie wurde von Moviestar Plus+ gedreht und kommt von Jorge Coira. Als Hauptdarsteller hat man Javier Cámara und Mónica Lòpez verpflichtet. Im Sommer 2023 wurde die Serie bereits für eine dritte und finale Staffel verlängert.Der Lehrer Tomás findet bei einer Wanderung durch die galizische Serra da Capelada die schwer verletzte Amparo Seoane auf. Doch seine Hilfe kommt zu spät – die Bürgermeisterin der Hafenstadt Cedeira verstirbt im Krankenhaus. Gegenüber der ermittelnden Polizistin Maite und ihren Kollegen äußert der einzige Zeuge, ein helles Auto in Tatortnähe gesehen zu haben. Der Verdacht fällt auf die Physiotherapeutin Norma und auf einen Oppositionsführer namens Maneiro.«Rapa» ist eine spanische Fernsehserie, die von Pepe Coira und Fran Araújo geschaffen und geschrieben wurde und bei der Jorge Coira für Movistar Plus+ teilweise Regie führte. Die letzte Staffel soll im kommenden Jahr ausgestrahlt werden.