Sat.1: Drei Shows, drei Top-Werte

Quotennews

Neben Jörg Pilawa waren am Donnerstag auch wieder Marlene Lufen und Jochen Schropp zu sehen.

Vor acht Tagen kehrtenach einer halbjährigen Pause zurück. 1,76 Millionen Menschen sahen die zweistündige Show, die in Großbritannien beim Privatsender ITV großartige Werte holt. Bei Sat.1 konnte man sich über 10,6 Prozent Marktanteil freuen, die die Sendung am 23. November generierte. Die zweite Folge, in der Jörg Pilawa nun die Sat.1-Gesichter Marlene Lufen und Enie van de Meiklokjes zu Gast hatte, sahen 1,53 Millionen Menschen und erreichte 6,2 Prozent Marktanteil. Bei den Werbetreibenden fuhr man 0,48 Millionen ein, das bedeutete einen Marktanteil von satten 9,1 Prozent.Beilichtete sich das Haus weiter. Am Donnerstagabend verließ Schauspieler Manuela Wisbeck die über 30 Container und stellte sich der Freiheit. Die von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderierte Sendung ergatterte ab 22.15 Uhr 1,18 Millionen Zuschauer und fuhr 8,2 Prozent Marktanteil ein. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,38 Millionen Menschen gemessen, der Marktanteil wurde auf 12,0 Prozent beziffert.Ab Mitternacht gingauf Sendung. Jochen Bendel und Melissa Khalaj schlugen sich bis 01.40 Uhr die Nacht um die Ohren. Das scharfzüngige Duo unterhielt 0,57 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 9,7 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,18 Millionen Zuschauer gemessen, der Marktanteil wurde mit 12,6 Prozent beziffert. Der-Livestream holte bis 03.00 Uhr 0,14 Millionen Zuschauer, wovon 0,07 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil wurde in der Zielgruppe mit 8,4 Prozent bemessen.