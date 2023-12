Primetime-Check

Wie schlug sich der «Barcelona-Krimi» im Ersten? Punktete ProSieben mit «Das große Promi-Büßen»?

Schnee in Deutschland, Sonnenschein an der katalonischen Küste: 4,68 Millionen Menschen verfolgten den Krimi „Totgeschwiegen“ der ARD-Reihe, der 18,1 Prozent bei allen sowie 5,6 Prozent bei den jungen Menschen holte. Mitundfuhr Das Erste 2,00 und 1,69 Millionen ein, die Marktanteile wurden auf jeweils 9,1 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum waren 3,5 und 6,8 Prozent Marktanteil drin.Die Episode „Angst“ vonverfolgten 5,29 Millionen Zuschauer, dasschnappte sich im Anschluss noch 3,74 Millionen Zuschauer. Das Programm verbuchte 20,4 und 16,9 Prozent bei allen sowie 9,2 und 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.informierte noch 2,51 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 14,8 und 6,4 Prozent.Das Duoundbrachte Sat.1 1,53 und 1,18 Millionen, die Zielgruppen-Werte beliefen sich auf 9,1 und 12,0 Prozent.lockte 1,31 Millionen Zuschauer zu RTL, die Sendung holte nur 7,1 Prozent bei den Werberelevanten. Das Match(1:2) der UEFA Europa Conference League sahen 1,96 und 2,66 Millionen, in der Zielgruppe wurden 11,0 und 15,0 Prozent bemessen. ProSieben verzeichnete mit0,90 Millionen Zuschauer und fuhr 7,1 Prozent Marktanteil ein. Zwei neue-Folgen ernteten 0,18 und 0,07 Millionen, das belief sich auf indiskutable 3,5 und 1,3 Prozent bei den jungen Menschen.Die-Folgen hatten 0,53 und 0,41 Millionen Zuschauer, die Kiel-Geschichte verbuchte 4,1 Prozent in der Zielgruppe, eine weitere Frankfurt-Ausgabe fuhr 5,3 Prozent Marktanteil ein. Bei Kabel Eins erreichtenund0,76 und 0,60 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren 5,2 und 4,2 Prozent möglich. Die Action-Kracher(1,12 Millionen) und(1,04 Millionen) spielten für VOX 8,8 und 11,4 Prozent in der Zielgruppe ein.