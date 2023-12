Nächstes Joyn-Event dreht sich um Motorsport

TV-News

Papaplatte lädt elf Content Creator im Februar 2024 zu einem rasanten E-Motorsport-Event nach Oberhausen ein.

Content-Creator Papaplatte, der bei der ProSiebenSat.1-Tochter Studio 71 unter Vertrag steht, präsentiert das nächste Live-Event des Streamingdiensts Joyn . Am 4. Februar 2024 steigt ab 17:00 Uhrin der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen, wo zwölf deutsche Creator in Einzelrennen in Karts sowie Teamchallenges in den unterschiedlichsten und absurdesten E-Fahrzeugen gegeneinander antreten.Wer sich neben Papaplatte ebenfalls auf die Rennstrecke wagt, hat Joyn noch nicht bekannt gegeben. Der Streamingdienst verspricht eine „actiongeladene und unberechenbare Rennstrecke“, auf der in jeder Runde neue Herausforderungen und überraschende Wendungen warten, die Mut und Teamgeist erfordern.Joyn streamt «Motor Games» kostenlos und live am Sonntagnachmittag. Für die Produktion zeichnet i&u TV verantwortlich.