«World Skate Tour» geht weiter

TV-News

In den frühen Morgenstunden sendet ProSieben Fun das Event aus Tokyo.

Vom 10. bis 17. Dezember 2023 machen die World Championship 2023 Halt in der japanischen Hauptstadt Tokyo. Im Ariake Colosseum werden die Skate-Meisterschaften ausgetragen. Die Teilnehmer können sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris qualifizieren. Im Oktober machte der Wettbewerb in Bush Pasture Park in Salem, Oregon, einen Abstecher.In den ersten zwei Tagen dürfen Männer und Frauen zunächst frei trainieren, am Dienstag steigt man in das Training für die gesetzten Läufer ein. Die ersten Wettbewerbe starten am Mittwoch, ehe ab Donnerstag das Training der Vorausgewählten kommt. ProSieben Maxx zeigt die Qualifikation am Samstag, den 16. Dezember 2023, zwischen 05.00 und 09.05 Uhr.Einen Tag später geht es um 05.45 Uhr mit dem finalen Tag weiter. Bis 08.30 Uhr strahlt man die verschiedenen Läufe auf. Aktuell führt bei den Männern der Amerikaner Nyjah Huston, gefolgt von den Japanern Yuto Horigome und Sora Shirai. Bei den Frauen führen die Brasilianerinnen Pamela Rosa und Rayssa Leal, die Japanerin Aori Nishimura belegt aktuell den dritten Platz.