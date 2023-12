Amazon lässt Zukunft von «The Grand Tour» offen

England

Fest steht aber, dass die drei Hosts Jeremy Clarkson, James May und Richard Hammond nach der fünften Staffel nicht zum Format zurückkehren werden.

In einem Instagram-Post hat Jeremy Clarkson, langjähriger Moderator der britischen Sendung «Top Gear» und seit 2016 auch Host der Amazon-Serie, durchblicken lassen, dass er nach der fünften Staffel nicht mehr für die Automobil-Serie vor der Kamera stehen werde. Der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet nun, dass dies aber nicht automatisch das Aus für das Format bedeutet.Clarkson sei gemeinsam mit seinen Co-Moderatoren James May und Richard Hammond kürzlich von den Dreharbeiten zum letzten Special der Serie aus Simbabwe zurückgekehrt sind, das zu einem späteren Zeitpunkt im nächsten Jahr startet und die fünfte Staffel abschließt. Im Februar soll eine Ausgabe aus Mauritanien auf den Markt kommen.Neben dem Instagram-Post bestätigte Clarkson sein «Grand Tour»-Aus am Donnerstag auch in einer Erklärung der britischen Zeitung ‚The Times‘: „Wir sind fertig. Ich rezensiere seit 1989 Autos im Fernsehen. Das sind 34 Jahre. Und nach dem nächsten Jahr werde ich das nicht mehr tun.“ Ob dies auch das generelle Aus für «The Grand Tour» bei Prime Video bedeutet, steht noch nicht fest. ‚Variety‘ berichtet, dass derzeit Möglichkeiten geprüft werden, das Format ohne das bekannte Trio fortzusetzen. Amazon äußerte sich bislang noch nicht zu einer möglichen Fortsetzung. Zuletzt beendete auch die BBC die langjährige Auto-Reihe «Top Gear» ( Quotenmeter berichtete ).