RTL Passion veranstaltet Soap-Specials

Die Zehn

An den drei Weihnachtstagen werden alte Episoden aufgeführt.

Ein Best-Of von& Co. bekommen die Zuschauer an Weihnachten beschert. RTL Passion strahlt an Heiligabend ab 20.15 Uhr insgesamt fünf „Specials“ aus, die auf unterschiedlichen Jahren stammen. Los geht es mit der dienstältesten Seifenoper des Landes. Die Folge 1.135 vom 23. Dezember 1996 wird wiederholt. Im Mittelpunkt der Handlung standen damals Alexandrra Nelden und Kea Könnecker.Am ersten Weihnachtsfeiertag istan der Reihe. Ab 20.15 Uhr startet man mit der Folge 502, die am 27. Dezember 1996 Premiere feierte. Corinna bewirbt sich bei Rizzi um einen Job als Saxofonspielerin in dessen Bar. Zu ihrem Glück wird sie engagiert. Da sie jedoch gleich am ersten Abend auftreten muss, kann sie nicht - wie eigentlich geplant - mit Jennifer Weihnachten feiern. Joachim kocht für Marc, Antonia und Laura ein Überraschungsfestmenü.Die 330. Folge eröffnete den fünfteiligen-Marathon. Diana will nicht wahrhaben, dass Oliver vielleicht noch mehr als Freundschaft für sie empfinden könnte und versucht, unbefangen mit ihm umzugehen. Nadja erhält das Ergebnis ihres Schwangerschaftstests und sucht den richtigen Augenblick, um mit Marian darüber zu reden. Nach der Episode aus dem Jahr 2007 folgt der deutsche Familienfilm. Die Komödie aus dem Jahr 1997 ist mit Christine Neubauer besetzt.