Über 4 Millionen sehen «UEFA Nations League»

Quotennews

Live-Sport in Zweiten mit Quoten-Garantie!

Fußball geht immer! So zumindest die Marschroute gestern. Mit starken 4,9 Millionen Zuschauer holt sich das ZDF die beste Reichweite des Tages. Der üppige Marktanteil kam auf stolze 17,9 Prozent. Aus sportlicher Sicht ergab sich im Duell «Deutschland - Dänemark» schnell eine klare Nummer. Nach Toren von Alex Popp und Marina Hegering stand es bereits nach 26 Minuten 2:0. Die Münchnerin Klara Bühl besorgte in der 93. Minute den 3:0-Endstand.Damit wahr Deutschland den Olympia-Traum, für eine Qualifikation müssen die DFB-Damen die Gruppe der Nations League gewinnen. Der sportliche Freitag funktionierte auch bereits am Nachmittag. Mit der «Nordischen Kombination» holte das ZDF ab 14:30 Uhr starke 1,56 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil lag bei 18,5 Prozent.Das Highlight des Tages holte derder Frauen. Überragende 2,83 Millionen Zuschauer folgten dem Event aus Östersund. Die Französin Lou Jeanmonnot gewann vor den Däninnen Karoline Offigstad Knotten und Juni Arnekleiv.