NASCAR unterzeichnet drei TV-Verträge

US-Fernsehen

Sowohl Amazon als auch TNT Sports und NBC Sports haben neue Verträge unterzeichnet.

Die amerikanische Motorsport-Rennserie NASCAR hat neue Sieben-Jahres-Verträge über Medienrechte abgeschlossen. Die neuen Verträge beginnen im Jahr 2025. Amazon Prime Video darf dann im Frühsommer fünf Rennen der NASCAR-Cup-Serie übertragen. TNT und Tru TV werden jeden Sommer fünf Rennen im Simulcast zeigen. Darüber hinaus werden truTV und Max exklusiv die zweite Hälfte der Trainings- und Qualifying-Sessions der NASCAR Cup Series in jeder Saison zeitgleich übertragen. NBC Sports bleibt exklusiver Sender für die letzten 14 Rennen der NASCAR Cup Series auf NBC, USA Network und Peacock , einschließlich Meisterschaft und Playoffs."Wir freuen uns, unseren Prime-Mitgliedern die Spannung und Power von NASCAR mit fünf Cup Series-Rennen pro Saison ab 2025 auf Prime Video zugänglich zu machen", sagt Jay Marine, Vice President und Global Head of Sports, Prime Video. "Die NASCAR Cup Series ist eine ikonische amerikanische Tradition und wird eine sensationelle Ergänzung des Premium-Live-Sportangebots von Prime Video sein.""Mit seinen überzeugenden Innovationen beim Streaming von mehreren Live-Übertragungen und datengesteuerten Einblicken ist Prime Video schnell zu einem festen Bestandteil in den Haushalten von Millionen von Verbrauchern und Sportfans im ganzen Land geworden, darunter auch viele NASCAR-Fans", sagte NASCAR-Präsident Steve Phelps. "Wir sind begeistert, dass wir unsere bewährte Fähigkeit, ein großes Publikum leidenschaftlicher Fans zu erreichen, mit dem Potenzial von Prime Video kombinieren können, um unseren Sport ab 2025 über ihre einzigartige Plattform neuen Zuschauern vorzustellen.""Wir freuen uns, NASCAR bei TNT Sports willkommen zu heißen und auf unserer reichen gemeinsamen Geschichte aufzubauen, den Fans aufregende Erlebnisse zu bieten, die nur unser Weltklasse-Team liefern kann", sagte Luis Silberwasser, Präsident und CEO von Warner Bros. Discovery Sports. "Diese Vereinbarung erweitert unser Portfolio an Premium-Sportinhalten während des gesamten Sommers und wertet Max und unsere führenden linearen Netzwerke weiter auf. Wir freuen uns darauf, all unsere Ressourcen zu nutzen, um neue Möglichkeiten für fesselndes Storytelling zu schaffen, das unsere Fans anspricht, während wir die aufregende Action und Spannung auf der Rennstrecke während der gesamten NASCAR-Saison auf innovative Weise präsentieren.""Wir freuen uns, dass der NASCAR-Champion auch in den kommenden Jahren auf unseren Plattformen gekrönt wird", sagte Rick Cordella, Präsident von NBC Sports. "Egal, ob es sich um die Unberechenbarkeit eines Superspeedway, eines Playoff-Rennens oder des Meisterschaftsfinales handelt, NBC Sports wird seine breite Palette an Plattformen nutzen, um das dramatische Ende jeder NASCAR-Saison zu präsentieren, was nach dieser Verlängerung 17 Jahre lang der Fall sein wird.""Seit einem Jahrzehnt liefert NBC Sports Millionen von Fans einige der größten NASCAR-Momente, einschließlich der Übertragung der Playoffs und des Meisterschaftsrennens beim Saisonfinale", sagte NASCAR-Präsident Steve Phelps. "Sie sind weiterhin ein großartiger Partner und wir freuen uns darauf, das Drama und die Spannung für die Rennfans auf den NBC-Plattformen in den nächsten sieben Jahren zu verfolgen."