Christina Wolfe geht zu «FBI: International»

US-Fernsehen

Die Zuschauer kennen die Schauspieler unter anderem auf der Netflix-Serie «The Weekend Away».

Das Franchise von «FBI» wird ein kleines Stückchen größer, denn Christina Wolfe wird nach Informationen des Branchenportals „Variety“ in der dritten Staffel eine feste Rolle übernehmen. Die Schauspielerin stand erst kürzlich für das Netflix-Projekt «The Weekend Away» vor der Kamera und wirkte bei der Syfy-Serie «The Ark» mit.Wolfe wird bei der Staffelpremiere am 13. Februar um 21.00 Uhr das erste Mal in ihrer neuen Rolle zu sehen sein. Die Serie von Wolf Entertainment und Universal Television wird von Dick Wolf, Matt Olmstead, Michael Katleman, Ernesto Alcalde, Arthur Forney und Peter Jankowski produziert.Derek Haas, der das dritte «FBI»-Spinoff kreierte und als Showrunner für die ersten beiden Staffeln fungierte, stieg am Ende von Staffel 2 aus. Olmstead ist der neue Showrunner. "Obwohl ich Wolf Entertainment im nächsten Jahr verlasse, um mich auf die Entwicklung neuer Serien zu konzentrieren, werde ich mich voll und ganz dafür einsetzen, bis zum Ende der laufenden Staffel tolle Episoden von «Chicago Fire» und «FBI: International» bis zum Ende der laufenden Staffeln zu liefern", sagte Haas zu seinem Ausstieg im vergangenen November.