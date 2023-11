«TV total» schiebt sich in der Zielgruppe deutlich an Mario Barth vorbei

Quotennews

Die Aufdeckshow des Comedians ließ noch einiges an Luft nach oben, während ProSieben wie schon in der Vorwoche wieder ablieferte.



Der Comedian ist mit drei neuen Folgen vonzurück. So werden erneut Projekte unter die Lupe genommen, bei welchen Steuergeld sinnlos ausgegeben wird. Mit dabei war als Experte wie gewohnt Reiner Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, welcher einen genauen Blick dafür hat, wenn Bund, Länder und Kommunen unsorgsam mit öffentlichen Geldern umgehen. So berechnet er die Kosten, welche man hätte einsparen können.Mitte September landete die letzte Ausgabe mit 1,69 Millionen Fernsehenden bei einem soliden Marktanteil von 7,1 Prozent. Die 0,46 Millionen Jüngeren waren nicht über passable 9,0 Prozent hinausgekommen. Mit erneut 1,69 Millionen Interessenten blieb die Zuschauerzahl konstant, während der Marktanteil auf annehmbare 6,8 Prozent zurückfiel. Die 0,52 Millionen Umworbenen steigerten sich unterdessen leicht auf solide 9,6 Prozent Marktanteil.ProSieben hatte in der Vorwoche mitHöchstwerte eingefahren. Doch auch in dieser Woche kamen die 1,44 Millionen Interessenten auf sehr starke 5,6 Prozent. Bei den 0,83 Millionen Werberelevanten waren sogar herausragende 15,0 Prozent Marktanteil möglich und hier landete man auf Platz drei der Tagesrangliste.konnte das gestärkte Niveau der Vorwoche zumindest in Ansätzen beibehalten und lag so mit 0,65 Millionen Neugierigen zumindest bei passablen 2,7 Prozent. Bei den 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam eine solide Quote von 7,1 Prozent zustande.