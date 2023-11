RTL verrät erste «Schlag den Besten»-Promis

TV-News

Das einstige ProSieben-Format wird im kommenden Frühjahr mit neuem Konzept bei RTL ausgerollt.

Nach «Blamieren oder Kassieren» hat sich RTL bekanntlich auch die ProSieben-Sendungunter den Nagel gerissen. Der Kölner Sender nannte nun weitere Details zur Spielshow, die von Elton moderiert werden soll. Als geplanten Sendetermin der vier Ausgaben fasst RTL das Frühjahr 2024 ins Auge, ohne auf ein genaueres Datum einzugehen. Derweil steht auch fest welche Promis gegeneinander antreten werden.Mit dabei sind unter anderem die Reality-Sternchen Calvin Kleinen und Evelyn Burdecki, «Let’s Dance»-Profitänzer Massimo Sinató, Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz, Moderatorin Lola Weippert, «GZSZ»-Schauspieler Felix von Jascheroff sowie Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer.Die Produktion von Raab TV in Kooperation mit Brainpool folgt in der neuen Senderheimat einem neuen Konzept: In vier Shows treten jeweils elf Prominente in zehn Spielen gegeneinander an. Laut RTL werden darin sportliche Fähigkeiten und Intelligenz auf die Probe gestellt. Pro Spielrunde geht es um 10.000 Euro. Vor Beginn jedes neuen Spiels muss der Sieger eine riskante Entscheidung treffen: Weiterzocken oder das erspielte Geld mit nach Hause nehmen. In der vierten Show findet der große Showdown statt: Die beiden besten Prominenten der Staffel treten im Finale um den Staffel-Jackpot an. Die Aufzeichnungen der vier Shows erfolgt Anfang Dezember.