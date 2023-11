«Das perfekte Dinner» lässt «First Dates»-Paare kochen

TV-News

Zwischen den Jahren verkuppelt erst «First Dates» neue Paare, die direkt im Anschluss zur Dinner-Party laden.

Die Woche nach Weihnachten fällt aufgrund der Feiertage besonders kurz aus und besteht nur aus drei Werktagen. Dennoch sendet VOX zumindest am späten Nachmittag und Vorabend das übliche Programm. Für die Erfolgssendunghat man sich sogar etwas Besonderes ausgedacht.Zwischen dem 27. und 29. Dezember nehmen gleich sechs Kandidaten an der Sendung teil. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendwelche Personen, sondern um Paare, die durch «First Dates – Ein Tisch für zwei» zueinandergefunden haben. Mit dabei sind Kristina und Thomas aus Chemnitz, Claudia und Dirk aus Greuth (Österreich) sowie Susanne und Patrick aus Lenzkirch.Die jeweiligen Kennenlern-Folgen der drei Paare zeigt VOX im Vorlauf bei «First Dates» ab 18:00 Uhr. «Das perfekte Dinner» folgt jeweils um 19:00 Uhr. In Chemnitz wird unter anderem „Feines Wild, dazu Wickelklöße an Rotkraut“ serviert, während in Österreich „Kärntner Liebe – Frostig süße Liebe von Walnuss und Rosine“ als Nachtisch serviert wird. Susanne und Patrick wollen mit „Salat gespickt mit Exotik“ punkten.