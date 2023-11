VOX streicht «Neues Leben, neues Glück!?» nach Folge 1

TV-News

VOX nimmt die Doku-Soap aus dem Programm, die restlichen beiden Folgen gibt es bei RTL+ zu sehen.

Am vergangenen Freitag debütierte im VOX-Programm die Doku-Soap, in der unter anderem Kürsat „Chico“ Yildirim nach seinem Lotto-Gewinn portraitiert wurde. Da der Multi-Millionär aber bereits durch die Boulevardpresse und Fernsehshow geisterte, war das Interesse an seiner Person eher gering. Auch die anderen Geschichten, unter anderem ein Arzt, der Popstar werden wollte, kamen nicht beim Publikum an.Es schalteten nur 0,39 Millionen Zuschauer ein, die AGF wies als nachgewichtete Reichweite 0,40 Millionen aus. Das Problem: Die Quoten wurden heruntergesetzt. Letztlich reichte es nur noch für 1,5 Prozent Marktanteil auf dem Gesamtmarkt, in der Zielgruppe standen 3,1 Prozent zu Buche. Zu wenig, wie VOX nun mitteilte und die Sendung mit sofortiger Wirkung aus dem Programm nimmt.„Leider wurde unsere neue Doku-Soap «Neues Leben, neues Glück» von den Zuschauer:innen nicht so gut angenommen, wie wir es uns gewünscht hatten“, so der Sender in einer Mitteilung. Wer sich dennoch für «Neues Leben, neues Glück!?» interessiert, findet alle drei Folgen ab Freitag auf dem Streamingdienst RTL+.Vox setzt stattdessen ab dem 1. Dezember auf eine andere Doku-Soap. Den Sendeplatz um 20:15 Uhr übernehmen Wiederholungen von. Ab 15. Dezember besteht das Programm bis Jahresende aus Filmen. Zunächst läuft «Die fantastische Reise des Dr. Dolittle» ► , eine Woche später kommt, ehe das Jahr mitendet.