Dreharbeiten für neue «Prominent getrennt»-Staffel gestartet

Mit dabei sind ausschließlich Reality-Sternchen, die unter anderem von «Temptation Island» bekannt sind.

In Südafrika entsteht derzeit die dritte Staffel der RTL-Reality. Acht mehr oder minder prominente Teilnehmer treffen dort auf ihre Ex-Partner und sollen mit ihnen ein Team bilden, um gemeinsam 100.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. In Gruppenspielen müssen die Prominenten unabhängig vom Ex die Gewinnsumme verteidigen. Am Ende kann nur eines der Ex-Promipaare die Show als Sieger-Ex-Paar verlassen. Außerhalb der Villa, ganz ohne Ablenkung und die neugierigen Blicke der Mitbewohner, verbringen die Ex-Paare noch einmal „Zeit zu zweit“ und stehen einander Rede und Antwort.Mit dabei sind die aus «Make Love, Fake Love» bekannten Luisa Früh und Max Bornmann, das «Love Island»-Paar (2020) Melina Hoch und Tim Kühnel, das «Sommerhaus der Stars»-Ehepaar Mike Cees und Michelle Monballijn, die «Temptation Island»-Teilnehmer Nico Legat und Sarah Liebich, das «Ex on the Beach»-Couple Tommy Pedroni und Sandra Sicora und das «Bachelor»-Paar Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat. Aus «Bachelor in Paradise» bekannt sind Emanuell Weißenberger und Kim Virginia. Das Feld komplettiert Gina Beckmann («Big Brother» 2020) mit ihrer Ex-Partnerin Emily.Die dritte Staffel soll im kommenden Jahr bei RTL+ ausgestrahlt werden. Ob die Seapoint-Produktion auch wieder einen Auftritt im Free-TV bei RTL erhält, ist derweil mehr als fraglich. Die erste Staffel debütierte im Frühjahr 2022 in der Primetime, wurde aufgrund schwacher Quoten aber ins Spätprogramm versetzt. Von der zweiten Staffel lief dann nur noch zwei Folgen auf einem wenig attraktiven Sendeplatz. Die Quoten blieben einstellig.