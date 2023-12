Matt Smith steigt bei Sky-Serie ein

England

«The Death of Bunny Munro» wird eine neue sechsteilige Miniserie.

Sky gab bekannt, dass der BAFTA- und Emmy-nominierte Schauspieler Matt Smith («House of the Dragon», «The Crown») die Hauptrolle in einer Sky Original-Adaption von Nick Caves düster-komischem Romanübernehmen und diese auch produzieren wird. Die sechsteilige Serie, geschrieben von BAFTA-Gewinner Pete Jackson («Somewhere Boy») und unter der Regie von Isabella Eklöf («Industry», «Holiday»), basiert auf Nick Caves zweitem Roman und wird von Clerkenwell Films in Zusammenarbeit mit Sky Studios produziert. Der vielseitig begabte und gefeierte Musiker und Schriftsteller Nick Cave fungiert auch als ausführender Produzent.Nach dem Selbstmord seiner Frau Libby sieht sich der sexsüchtige, von Tür zu Tür gehende Verkäufer von Schönheitsprodukten und bekennende Lothario Bunny Munro mit einem kleinen Sohn konfrontiert, von dem er nur eine vage Vorstellung hat, wie man ihn erzieht. Zusammen mit dem neunjährigen Bunny Junior begibt er sich auf einen epischen und zunehmend außer Kontrolle geratenen Roadtrip durch Südengland, während die beiden auf sehr unterschiedliche Weise versuchen, ihre Trauer zu bewältigen.Während Bunny von einem Verkaufsgespräch zum nächsten springt und versucht, jede Frau zu verführen, die ihm begegnet, vertreibt sich Bunny Junior die Zeit damit, mit dem Geist seiner Mutter zu reden und sich von der dämmernden Erkenntnis abzulenken, dass sein Vater nicht nur fehlbar ist, sondern ein verdammtes Chaos. Als er anfängt, sich aufzulösen, wird Bunny klar, dass er etwas tun muss, um seinen Sohn von seinen eigenen überholten Vorstellungen davon zu befreien, was es heißt, ein Mann zu sein. The Death of Bunny Munro ist eine düster-komische und schonungslose Parabel auf die heutige Zeit und gleichzeitig ein zärtliches Porträt der Beziehung zwischen Vater und Sohn.