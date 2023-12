Sky wird in Italien ein Mobilfunkanbieter

International

Damit holt man das erfolgreiche Geschäftsmodell nach Südeuropa.

Sky und Fastweb haben bekannt gegeben, dass sie eine mehrjährige Partnerschaft zur Einführung von Sky Mobile in Italien Anfang 2024 unterzeichnet haben. Sky Mobile powered by Fastweb wird einen zuverlässigen und schnellen Service zu einem attraktiven Preis bieten und stellt einen zusätzlichen Konnektivitätsdienst für neue und bestehende Sky Kunden dar. Für Fastweb, das den Dienst über eine Vertriebsvereinbarung anbieten wird, stärkt die Vereinbarung die Position auf dem Mobilfunkmarkt, wo das Unternehmen weiterhin zweistellig wächst."Wir freuen uns, den Start von Sky Mobile dank einer Vereinbarung mit Fastweb bekannt geben zu können, das auch unser Technologiepartner für das Breitband von Sky Wifi ist", kommentierte Andrea Duilio, CEO von Sky Italia. "Nachdem wir mit unseren exklusiven Inhalten und dem Ultrabreitband von Sky Wifi in die Haushalte von Millionen von Italienern vorgedrungen sind, wollen wir mit der Einführung von Sky Mobile unser Serviceangebot vervollständigen und zu einem Bezugspunkt für Sky-Familien werden, auch für all ihre Konnektivitätsbedürfnisse"."Die Partnerschaft mit Sky bestätigt die führende Rolle unserer Festnetz- und Mobilfunkinfrastrukturen", sagt Walter Renna, Chief Executive Officer von Fastweb. "Dank dieser Vertriebsvereinbarung wird unsere Positionierung auf dem Mobilfunkmarkt weiter gestärkt". Sky Mobile ging 2017 in Großbritannien an den Start und ist mit mehr als drei Millionen Kunden der am schnellsten wachsende Mobilfunkanbieter. In diesem Jahr wurde das Unternehmen bei den Mobile Industry Awards 2023 als "Best Mobile Virtual Network Operator" ausgezeichnet.