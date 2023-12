RTL feiert Weihnachten mit Football

TV-News

Im Tagesprogramm werden zahlreiche Weihnachtsspielfilme wiederholt.

In den Vereinigten Staaten von Amerika wird Weihnachten erst am 25. Dezember gefeiert. Aus diesem Grund wird am Sonntag, den 24. Dezember 2023, wie gewohnt Football ausgetragen. Der Fernsehsender RTL wird aus gleich sechs verschiedenen Paarungen wählen können, die in den USA von CBS oder FOX übertragen werden. In Deutschland wird eine Partie im Anschluss an «RTL Aktuell» ausgestrahlt, das um 18.45 Uhr eingeplant ist.Heiligabend ist bei RTL mit Weihnachtsfilmen vollgepackt. Los geht es um 05.30 Uhr mit, ehe um 06.50 Uhrwiederholt wird. Ab 08.10 Uhr folgen die zwei-Teile, ehe es um 11.25 Uhr heißt:. Um 13.05 Uhr steht der Klassikerauf dem Programm, der Film aus dem Jahr 1994 ist mit Richard Attenborough besetzt.Zwei Stunden später folgt. Die Komödie mit Robert Downey Jr. und Antonio Banderas stammt aus dem Jahr 2020. Zwischen 16.45 und 18.25 Uhr programmiert man aus Köln, ehe um 18.25 Uhr das Weihnachtsspecialkommt.