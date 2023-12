A&E erkundet «Secrets of Polygamy»

US-Fernsehen

Die neue Dokumentationsreihe wird am 8. Januar starten.

Das amerikanische A&E erweitert die «Secrets Of»-Franchise mit der neuen Dokumentarserie, die die schockierenden Realitäten des Lebens innerhalb der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (FLDS), des Kingston-Clans oder des Ordens, der offiziell auch als Davis County Cooperative Society bekannt ist, und der Apostolic United Brethren (AUB) aufdeckt. Anhand von ausführlichen Interviews mit ehemaligen Mitgliedern sowie exklusiven Fotos und Tonaufnahmen versucht der Ermittler Matt Browning, ein Licht auf diese Gruppen zu werfen, in denen mächtige Männer durch Angst und absolute Herrschaft über Tausende herrschen.In jeder einstündigen Folge taucht «Secrets of Polygamy» in die Welt extremer Polygamistengruppen ein und untersucht, wie die Macht des Propheten Warren Jeffs, der derzeit eine lebenslange Haftstrafe für seine als Prophet begangenen Verbrechen verbüßt, und anderer prominenter Polygamisten wie Sam Bateman Gemeinschaften geformt hat, in denen Vorwürfe von Missbrauch, Inzest und Betrug zur Regel geworden sind. Der Ermittler Matt Browning, ein pensionierter Strafverfolgungsbeamter, trifft sich mit ehemaligen Mitgliedern, die geflohen sind, um schockierende Behauptungen über psychische und physische Misshandlungen von polygamen Frauen und Kindern zu hören. Die Serie enthält ausführliche Interviews mit Experten und Zugang zu Insidern, darunter die Tochter von Warren Jeffs, Rachel Jeffs Blackmore, die aus erster Hand über das Leben mit ihrem Vater berichtet, eine der ehemaligen Ehefrauen von Jeffs, Alyshia Blackmore, die ehemaligen Mitglieder Mary Ann Kingston, Lu Ann Cooper und Faith Bistline, die Ermittler Shelly Livingstone und Terry Jacklin und andere. Darüber hinaus tragen nie zuvor gezeigte Fotos von Alyshias und Warrens Hochzeit und Audioaufnahmen von Jeffs' und Batemans Lehren dazu bei, ein Licht auf diese Gruppen zu werfen und bieten einen endgültigen Blick auf die Polygamie in Amerika."«Secrets of Polygamy» setzt die Tradition von A&Es unbeirrbarer Programmgestaltung fort, die danach strebt, die Wahrheit aufzudecken, sich für sie einzusetzen und ein Licht auf Ungerechtigkeiten zu werfen", sagte Elaine Frontain Bryant, EVP. und Head of Programming bei A&E . "Wir fühlen uns geehrt, die Geschichten zu teilen, die durch diese Serie ans Licht gebracht werden, um dazu beizutragen, die oft brutale Realität der komplexen Welt der extremen Polygamistengruppen und der Männer, die an ihrer Spitze stehen, zu enthüllen."«Secrets of Polygamy» wird von RIVR Media für A&E Network produziert. Dee Haslam, Lori Golden-Stryer und Aurelia Boyle fungieren als ausführende Produzenten für RIVR Media und Myles Reiff ist als ausführender Produzent und Regisseur tätig. Ausführende Produzenten für A&E Network sind Elaine Frontain Bryant, Maitee Cueva und Sean Gottlieb. A+E Networks hält die weltweiten Vertriebsrechte für «Secrets of Polygamy».