Frankfurt lockt zahlreiche Fans zu RTL

Quotennews

Auch «Blamieren oder Kassieren» mit Moderator Elton war wieder ein Erfolg.

Der Fernsehsender RTL überbrückte die Zeit bis zur Fußballpartie um 21.00 Uhr mit der fünften von sechs-Folge. Am letzten Tag des Monats durften Wayne Carpendale und Ulla Kock am Brink antreten. Dieses Duell sahen 1,31 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu mauen 5,1 Prozent Marktanteil. Unter den Werberelevanten befanden sich nur 0,37 Millionen Zuschauer, sodass man sich über 7,1 Prozent Marktanteil nicht freuen konnte.Die quotenschwachen Vorberichte zwischen Show und Live-Sport erreichten in der Zielgruppe 6,8 und 8,1 Prozent. Die ersten 45 Minuten der UEFA Conference League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und PAOK Thessaloniki (1:2) waren deutlich beliebter: 1,96 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das von Margo Hagemann und Steffen Freund kommentierte Match, das 7,6 Prozent Marktanteil holte. Bei den Werberelevanten waren 11,0 Prozent drin, weil man 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige hatte.Die übrigen 45 Minuten schnappten sich 2,66 Millionen Zuschauer, die Partie aus Frankfurt sahen 14,0 Prozent der Zuschauer. Mit 0,63 Millionen jungen Menschen sorgte man für einen Marktanteil von guten 15,0 Prozent. Für dieblieben 0,97 Millionen Menschen dran, der Marktanteil sank auf 7,6 Prozent. Die von Laura Papendick moderierten Sendung, die Lothar Matthäus zu Gast hatte, sicherte sich lediglich sieben Prozent bei allen sowie 0,20 Millionen bei den jungen Erwachsenen.Das, das von Charlotte Maihoff moderiert wurde, sahen noch 0,48 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 5,7 Prozent. Dasvon Maik Meuser und Clara Pfeffer>> sahen ab 00.25 Uhr 0,42 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,1 Prozent. Die zwei Formate sicherten sich bei den 14- bis 49-Jährigen 6,1 und 8,8 Prozent Marktanteil.