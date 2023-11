«Power Book III» geht weiter

US-Fernsehen

Noch vor dem Start der neuen Staffel wurden weitere Geschichten bestellt.

STARZ gab bekannt, dass die Produktion der vierten Staffel des Prestige-Familienkrimisnoch vor der mit Spannung erwarteten Premiere der dritten Staffel am 1. Dezember beginnt. Die Produktion wird diese Woche in New York beginnen. „Wir freuen uns darauf, die Geschichte von Kanan Stark fortzusetzen und den Fans zu zeigen, wie die Ereignisse seiner prägenden Jugendjahre ihn zu dem kaltherzigen Bösewicht formen, den sie in «Power» kennengelernt haben. Wir sind sicher, dass die Zuschauer, nachdem sie gesehen haben, wie sich die Fronten zwischen Raq und Kanan in dieser epischen dritten Staffel verhärten, nach mehr verlangen werden", so Kathryn Busby, President of Original Programming bei STARZ.Die dritte Serie im «Power»-Universum spielt in den frühen 1990er Jahren und erzählt die Entstehungsgeschichte des Fan-Lieblings Kanan Stark und seinen Einstieg in die kriminelle Welt durch seine Mutter, die rücksichtslos das Drogenimperium der Familie leitet. In den Hauptrollen spielen MeKai Curtis in der Titelrolle des Kanan, Tony Award-Gewinnerin Patina Miller als seine Mutter Raquel "Raq" Thomas, Omar Epps als Detective Malcolm Howard, London Brown als Marvin Thomas, Malcolm Mays als "Lou-Lou Thomas, Hailey Kilgore als Jukebox, Joey Bada$$ als Unique, Shanley Caswell als Detective Burke, Antonio Ortiz als Famous und Grantham Coleman als Ronnie.Sascha Penn wird für die vierte Staffel als Showrunner und ausführender Produzent zurückkehren. Die «Power»-Universumsserie wird von der Schöpferin und Showrunnerin des Originals «Power», Courtney A. Kemp, über ihre Produktionsfirma End of Episode, Curtis "50 Cent" Jackson über G-Unit Film and Television und Mark Canton über Atmosphere Entertainment MM produziert. Chris Selak und Kevin Fox fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Lionsgate Television produziert die Serie für STARZ.