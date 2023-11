Sky feiert «Sopranos»-Jubiläum

TV-News

Am Jahrestag der Pilotfolge strahlt Sky Atlantic insgesamt 20 Folgen in einer Sonderprogrammierung aus.

Für viele gilt die HBO-Serieals eine der besten Fernsehserien aller Zeiten. Erstmals ging James Gandolfini als Tony Soprano am 10. Januar 1999 auf Sendung, weswegen Sky sich dieses Datum ausgesucht hat, um den 25. Geburtstag mit einer Sonderprogrammierung zu feiern. Sky präsentiert am 10. Januar 2024 eine Auswahl an Episoden, die maßgeblich zum Erfolg der Serie beigetragen haben. Los geht es morgens um 5.20 Uhr mit der Pilotfolge auf Sky Atlantic und endet um 23.55 Uhr mit der finalen Episode „Die Sopranos schlagen zurück“.Eine Wiederholung der Sonderprogrammierung erfolgt am Samstag, 13. Januar ebenfalls ab 5.20 Uhr auf Sky Atlantic. Über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW stehen alle 86 Episoden der sechs Staffeln wahlweise im Original oder auf Deutsch sowie mit englischen oder deutschen Untertiteln auf Abruf zur Verfügung. Linear werden insgesamt 20 Folgen gesendet.Hinter «Die Sopranos» steht Regisseur David Chase, der den Mafiaboss als einen eigentlich netten Kerl inszenierte, dem man den richtigen Pfad im Leben abseits von Straftraten wünschte. Als Produzent fungierte unter anderem Serienspezialist Allen Coulter, der sich mit der Inszenierung diverser Episoden von «Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI», «Sex and The City» und «Six Feet Under» einen Namen machte. Zu den herausragenden Drehbuchautoren zählen unter anderem «Mad Man»-Showrunner Matthew Weiner sowie «Boardwalk Empire»-Showrunner Terence Winter. Die Writers Guild of America (WGA) führt «Die Sopranos» auf Platz eins der am besten geschriebenen Serien.