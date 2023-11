3 Quotengeheimnisse

Die Fernsehsender Nitro und VOX kramten «Dredd» und seinen Vorgänger heraus, ProSieben fand wieder einen Leonardo-Di-Caprio-Spielfilm und nach «Wetten, dass..?» sendete das ZDF ein «Ghostbusters»-Double-Feature.

Der Science-Fiction-Spielfilm, der 2012 unter anderem in Indien, Südafrika, USA und Großbritannien gedreht wurde, war bereits die zweite Verfilmung des Comicmagazins „2000 AD“. Der Spielfilm «Judge Dredd» stammte aus dem Jahr 1995 und lief bei Nitro zuletzt am 11. Juli vor 0,55 Millionen Zuschauern. Damals erreichte man mit 0,16 Millionen Umworbenen tolle 4,3 Prozent Marktanteil. Der zweite Film, der am späten Mittwochabend bei VOX lief, holte 0,32 Millionen Zuschauer und sicherte sich 0,14 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent. Der Film von Pete Travis lief erst Mitte Oktober bei VOX und enttäuschte am späten Samstag mit nur 3,2 Prozent. Wenigstens waren dort auch 0,14 Millionen Werberelevante dabei.Für diesen Spielfilm erhielt der Spielfilm von Edward Zwick nach einem Drehbuch von Charles Leavitt keinen Oscar. Auch Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio ging leer aus. Nach rund vier Jahren war der Spielfilm aus dem Jahr 2006 wieder im Programm von ProSieben vertreten, der von Freitagabend auf Samstagmorgen ab 00.48 Uhr 0,14 Millionen Zuschauer holte. Der Marktanteil lag bei drei Prozent. Mit 0,07 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 6,2 Prozent Marktanteil ein.In der Nacht zum Sonntag strahlte das ZDF den Kult-Spielfilm aus, der mit Bill Murray und Dan Aykroyd besetzt ist. Die Komödie aus dem Jahr 1984 holte ab 01.40 Uhr 0,40 Millionen Zuschauer, das bedeutete neuneinhalb Prozent Marktanteil. Mit 0,18 Millionen Zusehern fuhr der Film starke 14,8 Prozent Marktanteil ein. Die Fortsetzung, die um 03.15 Uhr startete, unterhielt 0,20 Millionen und erreichte acht Prozent. 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu und sorgten für 13,0 Prozent.