Handball-EM: ARD und ZDF zeigen alle Deutschland-Spiele

TV-News

Beim Streamingdienst Dyn gibt es alle 65 Spiele des Heimturniers zu sehen.

Im kommenden Jahr steigt nicht nur im Sommer die Fußball-Europameisterschaft auf deutschem Boden, auch die Handballer spielen in Hallen der Bundesrepublik während der EM. Nun wurden die Übertragungsrechte für das Heim-Turnier verhandelt. Alle 65 Spiele derzeigt der junge Sportstreamingdienst Dyn. 31 Spiele davon hat sich die Plattform von Christian Seifert und dem Axel-Springer-Verlang exklusiv gesichert.Möglich wird das durch einen Sublizenzvertrag mit SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF . ARD und ZDF zeigen die Begegnungen mit deutscher Beteiligung und ausgewählte weitere Spiele in ihren Angeboten. Dyn und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender sind damit die einzigen Live-Rechteverwerter für das Heimturnier.„Alle Spiele der Handball-EM 2024 bei Dyn – das ist eine großartige Nachricht für alle Handball-Fans. Die Dyn-Abonnenten bekommen damit noch mehr Weltklasse-Handball geboten, begleitet von Top-Kommentatoren und -Experten”, sagt Marcel Wontorra, COO von Dyn Media. Das Turnier findet vom 10. Bis 28. Januar statt. Gespielt wird in Düsseldorf, Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Köln. Gastgeber Deutschland trifft in Gruppe A auf Frankreich, Nordmazedonien und die Schweiz.