Disney-Chef Iger gibt wenig Antworten

Fabian Riedner von 29. November 2023, 07:01 Uhr

In der Filmsparte will der Konzernchef weniger Filme in die Kinos bringen. Auch beim möglichen Verkauf von ABC gibt es keine Fortschritte.

Am Dienstagnachmittag führte ABC News-Moderator David Muir durch das Disney-Townhall-Meeting, bei dem Disney-Chef Bob Iger ein Jahr nach seiner Rückkehr einige Fragen beantworten sollte. Iger erzählte den anwesenden Mitarbeitern, Journalisten und Abteilungsleitern, dass die Rückkehr eine sehr große Herausforderung gewesen sei. Er sei bisher mit unzähligen Herausforderungen konfrontiert gewesen.



Auf die Frage nach den linearen TV-Kanälen, die derzeit noch die großen Cash Cows des Unternehmens sind, antwortete Iger im Juli, dass diese möglicherweise nicht mehr von zentraler Bedeutung seien. Laut „Variety“ sagte Iger nun, dass die Spartenchefs Dana Walden und Jimmy Pitaro sie effizienter machen müssten. Eine konkrete Antwort auf die Frage, ob der Verkauf geplatzt sei, gab der Chef des Micky-Maus-Konzerns nicht.



"Ich habe in letzter Zeit viel darüber gesprochen, denn wenn ich mir einige unserer Leistungen in letzter Zeit ansehe, glaube ich, dass einer der Gründe für den Rückgang darin liegt, dass wir zu viel gemacht haben", sagte Iger mit Blick auf die schwachen Einspielergebnisse der Kinofilme. „Ich denke, wenn es um Kreativität geht, ist Qualität natürlich entscheidend, und Quantität kann Qualität in vielerlei Hinsicht zerstören. Storytelling ist natürlich der Kern dessen, was wir als Unternehmen tun." Die Strategie von Disney+ wurde von niemandem in Frage gestellt.

