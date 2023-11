Amazon entwickelt mexikanische «The Boys»-Serie

US-Fernsehen

Sony Pictures und MGM Studios arbeiten an einem weiteren Format.

Die Superhelden-Serie «The Boys» ist derzeit das erfolgreichste Produkt von Amazon Prime Video. Kein Wunder, dass die Verantwortlichen der Video-Sparte dieses Franchise weiter melken wollen. Nach Informationen von „Variety“ ist derzeit ein spanischsprachiger Ableger der düsteren Superhelden-Serie in Arbeit, der in Mexiko-Stadt spielen soll.Hinter den Kulissen sind Sony Pictures Television und MGM Studios aktiv. Die Drehbücher könnten von Gareth Dunnete-Alcocer stammen, der zuletzt den in Mexiko angesiedelten DC-Film «Blue Beetle» geschrieben hat. The Boys"-Schöpfer Erik Kripke wird die Produktion über Kripke Enterprises zusammen mit Seth Rogen, Evan Goldberg und James Weaver von Point Grey Pictures sowie Neal H. Moritz und Pavun Shetty von Original Film übernehmen. Diego Luna und Gael Garcia Bernal sollen mit ihrer Firma La Corriente del Golfo als ausführende Produzenten fungieren, wobei die Verträge für die Serie noch ausgearbeitet werden.Sollte das Projekt in Serie gehen, wäre es bereits die dritte Serie, die in der Welt von «The Boys» spielt. Die vierte Staffel von «The Boys» sowie eine zweite Staffel von «Gen V» sind für das kommende Jahr geplant. Im Vorfeld strahlte Amazon die Animationsserie «The Boys Presents: Diabolical» aus, in der acht eigenständige Geschichten erzählt werden.