«Halo» geht im Februar weiter

US-Fernsehen

Paramount+ wird die Serie Anfang des Jahres fortsetzen.

Paramount+ gab bekannt, dass die mit Spannung erwartete zweite Staffel der Hit-Seriemit den ersten beiden Episoden am Donnerstag, den 8. Februar 2024, in allen Ländern, in denen Paramount+ verfügbar ist, weltweit Premiere feiern wird. Die erste Staffel wurde von Sky Deutschland ausgestrahlt.In der zweiten Staffel führt Master Chief John-117 sein Team von Elite-Spartanern gegen die außerirdische Bedrohung, die als Covenant bekannt ist. Nach einem schockierenden Ereignis auf einem verlassenen Planeten wird John das Gefühl nicht los, dass sich sein Krieg verändern wird, und er riskiert alles, um zu beweisen, was niemand sonst glauben will - dass die Covenant sich darauf vorbereiten, die größte Festung der Menschheit anzugreifen. Während die Galaxie am Rande des Abgrunds steht, begibt sich John auf eine Reise, um den Schlüssel zur Rettung der Menschheit oder zu ihrer Auslöschung zu finden - das Halo.Unter der Leitung des Showrunners und ausführenden Produzenten David Wiener («Brave New World») spielt die Serie in dem Universum, das 2001 mit der Veröffentlichung des ersten HALO-Spiels für die Xbox erstmals vorgestellt wurde. Die Serie «Halo», die einen epischen Konflikt zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung namens Covenant im 26. Jahrhundert erzählt, verwebt tiefgehende persönliche Geschichten mit Action, Abenteuern und einer fantasievollen Zukunftsvision.In den Hauptrollen von «Halo» sind Pablo Schreiber («American Gods») als Master Chief, Spartan-117, und Natascha McElhone («Californication») als Dr. Halsey zu sehen, die beide in dieser Staffel auch als Produzenten fungieren. Weitere Rückkehrer sind Jen Taylor («RWBY») als Cortana, Bokeem Woodbine («Fargo»), Shabana Azmi («Fire»), Natasha Culzac («The Witcher»), Olive Gray («Half Moon Investigations»), Yerin Ha («Reef Break»), Bentley Kalu («Avengers: Age of Ultron»), Kate Kennedy («Catastrophe»), Charlie Murphy («Peaky Blinders») und Danny Sapani («Penny Dreadful»).