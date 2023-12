Amazon verlängert «Reacher»

US-Fernsehen

Noch vor dem Start der zweiten Runde hat Amazon eine dritte Staffel bestellt.

Prime Video teilte mit, dass die Erfolgsserievor der Premiere der zweiten Staffel am 15. Dezember vorzeitig für eine dritte Staffel verlängert wurde. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Prime Video Panels auf der CCXP in São Paulo, Brasilien, bei dem Reacher-Darsteller Alan Ritchson in einem Video vom Set der dritten Staffel zu sehen war. Außerdem stellte er einen neuen längeren Clip aus der kommenden zweiten Staffel vor.Basierend auf den Romanen von Lee Child, der als ausführender Produzent an der Serie beteiligt ist, wird «Reacher», mit Alan Ritchson («Fast X», «Titans») in der Hauptrolle, von Amazon MGM Studios, Skydance Television und Paramount Television Studios produziert. Das Drehbuch zu «Reacher» stammt von dem für den Emmy nominierten Autor Nick Santora («FUBAR», «Prison Break»), der auch als ausführender Produzent und Showrunner fungiert. Zusätzlich zu Santora und Child wird Ritchson als ausführender Produzent der dritten Staffel fungieren, zusammen mit Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt und David Ellison, Dana Goldberg und Matt Thunell für Skydance. Carolyn Harris und Kenny Madrid sind die Verantwortlichen für die Serie bei Skydance Television.Die kommende zweite Staffel, die am 15. Dezember auf Prime Video Premiere feiert, beginnt damit, dass der altgediente Militärpolizei-Ermittler Jack Reacher (Alan Ritchson) eine verschlüsselte Nachricht erhält, dass die Mitglieder seiner ehemaligen US-Armee-Einheit, der 110th MP Special Investigations, auf mysteriöse und brutale Weise einer nach dem anderen ermordet werden.