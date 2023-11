BBC beendet «Top Gear»

England

Die unkonventionelle Autosendung wird nach dem Set-Unfall künftig nicht mehr fortgesetzt.

Bereits zum zweiten Mal setzt der Fernsehsender BBC die Autosendungab. Das Format wurde von 1977 bis 2001 von der BBC ausgestrahlt. Nach der Absetzung entwickelten Jeremy Clarkson und Andy Wilman einen Neustart, der vor allem das Genre der Autotestshows aufs Korn nahm. 2015 folgte der Rauswurf von Clarkson und das Trio Clarkson, Richard Hammond und James May wechselte zu Amazon.2019 erfolgte ein weiterer Relaunch der Show: Andrew Flintoff, Chris Harris und Paddy McGuinness moderieren die Sendung. Seit Dezember 2022 ruhen die Dreharbeiten, da sich Andrew Flintoff am Set schwer verletzte. Nun gab die BBC bekannt, dass das Format nicht fortgesetzt wird."Angesichts der außergewöhnlichen Umstände hat die BBC entschieden, die britische Show auf absehbare Zeit auf Eis zu legen. Die BBC bleibt Freddie, Chris und Paddy verpflichtet, die seit 2019 im Mittelpunkt der Wiederbelebung der Show stehen, und wir freuen uns auf neue Projekte, die mit jedem von ihnen entwickelt werden. Wir werden in naher Zukunft mehr darüber berichten. Wir wissen, dass die Einstellung der Sendung für die Fans eine enttäuschende Nachricht sein wird, aber es ist der richtige Schritt. Alle anderen Aktivitäten von «Top Gear» bleiben von dieser Pause unberührt, einschließlich internationaler Formate, digitaler Medien, Magazine und Lizenzen“, hieß es aus London.