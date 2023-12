Netflix startet «One Day» im Februar

US-Fernsehen

14 halbstündige Episoden haben Nicole Taylor und ihr Team produziert.

Die neue Seriesteht in den Startlöchern. Ab dem 8. Februar 2024 werden die 14 Geschichten ausgestrahlt. Die Serie erzählt die Geschichte von Emma Morley und Dexter Mayhew, die am 15. Juli 1988, dem Abend ihrer Abschlussfeier, zum ersten Mal miteinander sprechen. Am nächsten Morgen gehen sie getrennte Wege, aber wo werden sie an diesem ganz gewöhnlichen Tag im nächsten und übernächsten Jahr und in jedem Jahr danach sein?In jeder Episode sehen wir Dex und Em an diesem einen Tag ein Jahr älter werden, sie wachsen und verändern sich, kommen zusammen und trennen sich, erleben Freude und Liebeskummer. «One Day» ist eine jahrzehntelange Liebesgeschichte nach dem Weltbestseller von David Nicholls.Nicole Taylor, Anna Jordan, Vinay Patel und Bijan Sheibani schrieben die Drehbücher. Zu den Schauspielern gehören Ambika Mod, Leo Woodall, Essie Davis, Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson, Joely Richardson und Toby Stephens. Roanna Benn, Jude Liknaitzky, David Nicholls und Nicole Taylor gelten als ausführende Produzenten, Nige Watson als Produzent der Serie. Drama Republic produzierte die Serie.