Studiocanal startet arthaus+-App

Vermischtes

Das umfangreiche Film- und Serienangebot soll künftig mit einer eigenen App noch bekannter gemacht werden.

Studiocanal und M7 bauen ihre Zusammenarbeit aus und launchen ab sofort die arthaus+-App mit über 400 Filmen und Serien. Das neue Angebot ist für alle gängigen Smart-TVs und Endgeräte verfügbar, eine eigene Website für die Nutzung am heimischen Computer ist ebenfalls möglich. Das Angebot ist monatlich kündbar und kostet 3,99 Euro.„Wir freuen uns, mit der Entwicklung der Streaming-App den strategisch wichtigen Schritt ins direkte Endkundengeschäft zu gehen und dabei die Stärken der CANAL+ Gruppe nutzen zu können“, kommentiert Lutz Rippe, Co-Managing Director STUDIOCANAL Deutschland, den Launch des gemeinsamen Projekts.Torsten Radeck, Head of Home Entertainment Marketing & Catalogue von STUDIOCANAL Deutschland, ergänzt: „Mit dem Ausbau des Angebots von STUDIOCANAL PRESENTS: ARTHAUS+ als eigenständige, plattformübergreifende App können wir Filmliebhabern nun ein weiteres maßgeschneidertes, bestens kuratiertes Angebot machen.“„Wir freuen uns, dass wir unser Schwesterunternehmen STUDIOCANAL mit einer Komplettlösung unterstützen können, die alle Prozesse abdeckt – von der Entwicklung der App auf allen gängigen Endgeräten über den Bestellprozess bis zur Abrechnung und dem Customer Service“, sagt Marco Hellberg, Geschäftsführer der Eviso Germany GmbH, dem M7 Business Partner in Deutschland. „Mit der erfolgreichen App-Umsetzung unterstreichen wir die Ambition, unsere Marktführerschaft im Content Bereich auch im Hinblick auf herausragende VOD-Angebote auszubauen.“